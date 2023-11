Allerta gialla per temporali e vento sabato 4 novembre

Il bollettino della Protezione Civile regionale delle ore 13.51 per Livorno prevede allerta gialla per temporali domani sabato 4 novembre dalle 18.00 a mezzanotte e allerta gialla per vento domani sabato 4 novembre dalle 18 a mezzanotte

Il bollettino della Protezione Civile regionale delle ore 13.51 per Livorno prevede allerta gialla per temporali domani sabato 4 novembre dalle 18.00 a mezzanotte e allerta gialla per vento domani sabato 4 novembre dalle 18 a mezzanotte. Per oggi fino alle ore 15.00 di venerdì 3 novembre allerta arancione per vento e fino alle 18.00 arancione per mareggiate; dalle 15.00 a mezzanotte gialla per vento e dalle 18.00 a mezzanotte gialla per mareggiate; inoltre dalle 14 di oggi venerdì 3 novembre alle 23.59 di sabato 4 novembre rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore e dalle 14 di oggi alle 14 di sabato 4 novembre rischio idrogeologico idraulico del reticolo maggiore.

Condividi: