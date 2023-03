Allerta gialla per vento estesa fino alle 7 di sabato 11 marzo

Allerta gialla riguardante Livorno e Gorgona estesa fino alle ore 7 di sabato 11 marzo. A Capraia il vento ha soffiato fino a 110 km/h

Allerta gialla riguardante Livorno e Gorgona per vento e mareggiate estesa fino alle ore 7 di sabato 11 marzo. Forti raffiche soprattutto sull’Arcipelago, sulla costa tra Livorno e Grosseto e sui rilievi limitrofi. Moto ondoso fino a mare agitato a nord dell’Elba, localmente molto agitato a largo. Molto mosso a sud dell’Elba. A Capraia, come annuncia il presidente Giani sulla propria pagina Fb, il vento ha soffiato fino a 110 km/h.

Come comportarsi in caso di forte vento

-Fare attenzione all’aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani.

-Guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi.

-Spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell’inizio del periodo di allerta.

-Limitare le attività all’aperto e gli spostamenti.

-Fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall’alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.)

-Non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture, e prediligere gli spazi aperti.

Come comportarsi in caso di forti mareggiate

-Evitare, se possibile, di transitare nei tratti stradali a ridosso della costa.

-In caso di spostamento tramite traghetti, informarsi su possibili cancellazioni/riduzioni dei servizi.

-Evitare le attività sportive e nautiche da diporto in mare, evitare ogni trasferimento via mare.

-Balneazione vietata.

-Mantenersi a debita distanza da scogli o moli che possano essere raggiunti da onde anomale.

