Allerta meteo arancione per vento forte e mareggiate

La criticità riguarda tutte le aree costiere della Toscana centro-merdidionale, compreso il territorio della città di Livorno

Per mercoledì 26 febbraio, il Comune di Livorno ha predisposto, per motivi di sicurezza, la chiusura dei parchi pubblici e dei cimiteri comunali

Il Centro Funzionale della Regione Toscana ha emesso un bollettino con avviso di criticità codice arancione per mareggiate e vento di forte intensità, valido dalle 7 alle 20 di mercoledì 26 febbraio.

Sono previsti venti molto forti dai quadranti occidentali, con mari agitati o molto agitati. Possibilità di temporali e di occasionali grandinate.

Per mercoledì 26 febbraio, il Comune di Livorno ha predisposto, per motivi di sicurezza, la chiusura dei parchi pubblici e dei cimiteri comunali. Le scuole rimarranno, al momento, aperte.