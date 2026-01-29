Allerta meteo. Venerdì scatta il codice giallo
Il codice giallo, che riguarderà anche il territorio di Livorno e Gorgona, sarà in vigore domani, venerdì 30 gennaio, dalle ore 14 fino a mezzanotte.
In previsione dell’arrivo di un flusso umido e moderatamente instabile che porterà piogge sparse anche a carattere temporalesco sulla Toscana centro-occidentale, la Protezione civile regionale ha emanato un avviso in codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore.
I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE
In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e in caso di forti piogge osservare i seguenti accorgimenti:
• evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;
• la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;
• prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;
• evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;
• porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.
