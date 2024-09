Allontanate 13 persone senza fissa dimora nel mese di agosto

I soggetti sono stati segnalati al Servizio sociale affinché ricevessero l'assistenza necessaria e le giuste indicazioni sugli strumenti di aiuto. Aamps è poi prontamente intervenuta per rimuovere alcuni singoli rifiuti riconducibili ad attività di accampamento e bivacco. Rimosse, tra le altre cose, tre tende da campeggio sul lungomare; un camper in Largo Christian Bartoli; un autocarro nel parcheggio di viale della Libertà dove sono anche stati rimossi un camper e due roulotte dai rispettivi proprietari dopo l'intervento di sollecito della municipale; un camper bruciato è stato rimosso dalla stazione e due roulotte pronte per essere occupate sono state rimosse dal parcheggio di via Spagna

La Polizia Municipale ha messo in campo nella seconda metà di agosto specifiche attività tese a contrastare situazioni di degrado urbano con controlli mirati diurni e al mattino presto. Le aree controllate, anche grazie a segnalazioni dei cittadini, sono state: San Marco, Cisternone, Stazione, Marzocco, Arrotini, Scali del Naviglio, Parcheggio viale della Libertà, via Spagna, Bellana, Scoglio della Regina, Terrazza Mascagni, via Sant’Anna, piazza Anita Garibaldi, Palazzo Coin, Largo Duomo, area mercatale con particolare attenzione ai portici di via di Franco. Sono stati allontanati 13 soggetti senza fissa dimora, tutti segnalati al Servizio sociale affinché ricevessero l’assistenza necessaria e le giuste indicazioni sugli strumenti di aiuto messi a disposizione dall’ordinamento ,anche in previsione della necessità di trovare un ricovero notturno in previsione della prossima stagione autunnale. Aamps è prontamente intervenuta per rimuovere alcuni singoli rifiuti riconducibili ad attività di accampamento e bivacco quali tende, teli, cartoni, fazzoletti, cartacce e bottiglie sotto le tamerici della Terrazza, nel Parco dello Scoglio della Regina, alla Stazione e presso largo Cristian Bartoli. Durante le attività di contrasto al bivacco ed all’accampamento, sono state rimosse tre tende da campeggio sul lungomare, un camper in Largo Christian Bartoli invaso da ratti e vespe, un autocarro nel parcheggio di Viale della Libertà contenente rifiuti vari, un materasso e teli utili ad accamparsi. Sempre nel parcheggio Libertà un camper e due roulotte sono state rimosse dai rispettivi proprietari dopo l’intervento di sollecito della Polizia Municipale. Un camper bruciato è stato rimosso dalla stazione e due roulotte pronte per essere occupate sono state rimosse dal parcheggio di Via Spagna.

Condividi:

Riproduzione riservata ©