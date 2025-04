Alto Impatto, in 6 mesi 55 arresti e 8.600 persone controllate

Il prefetto Dionisi: "Oggi a Livorno si vede e si sente la presenza dello Stato: c’è controllo, c’è prevenzione, c’è sicurezza. La nostra azione non è solo repressiva, ma anche quotidiana, visibile, rassicurante"

Oltre 8.600 persone controllate, 55 arresti, 217 denunce, 20 armi sequestrate e oltre 2 chili e mezzo di stupefacenti recuperati. Questi sono i numeri delle operazioni ad “alto impatto” condotte a Livorno dal 4 ottobre 2024 a oggi, grazie a un’azione integrata e coordinata delle forze di polizia, dei militari dell’operazione Strade Sicure e della polizia municipale. “È un cambio di passo radicale – ha dichiarato il prefetto Giancarlo Dionisi – Abbiamo dimostrato che lo Stato c’è e non arretra. Non esistono zone franche. Stiamo cercando di bonificare interi quartieri da presenze illegali e i risultati raggiunti sono il frutto di un lavoro straordinario e collettivo”. “Oggi a Livorno si vede e si sente la presenza dello Stato: c’è controllo, c’è prevenzione, c’è sicurezza. La nostra azione non è solo repressiva, ma anche quotidiana, visibile, rassicurante”. “Le operazioni ad alto impatto continueranno senza soluzione di continuità. Questo approccio resterà strutturale, costante, perché ha dimostrato di funzionare”. Dionisi ha anche sottolineato l’importanza del commercio di vicinato come elemento centrale di vivibilità urbana e contrasto alla microcriminalità: “Dove ci sono negozi aperti, c’è vita, c’è sicurezza. Serve che l’imprenditoria sana torni a occupare gli spazi urbani per aiutare a renderli più sicuri”.

