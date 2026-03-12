AmbiTour experience fa tappa a Livorno

Foto Andrea Dani

Il 19 marzo operatori turistici e amministratori andranno alla scoperta della "Toscana che non ti aspetti". Fondazione Lem coordina la giornata, Tramonti: "AmbiTour experience permetterà agli operatori di diventare i primi ambasciatori della nostra destinazione che propone un'offerta turistica accattivante"

Riprende il viaggio di AmbiTour experience, il percorso di incontri e visite sul territorio organizzato da Anci Toscana e Toscana Promozione Turistica. L’iniziativa nasce per favorire l’incontro tra amministratori locali, rafforzare la rete dei professionisti del turismo e promuovere le eccellenze delle Comunità d’Ambito. Giovedì 19 marzo l’appuntamento farà tappa a Livorno, presentata come una destinazione dalla storia unica che si svela tra la Fortezza Vecchia, il Mercato delle Vettovaglie, i Fossi medicei, la sempre più ricca dotazione di arte urbana e le tradizioni culinarie livornesi. Sotto il claim “Livorno: la Toscana che non ti aspetti”, la giornata offrirà un programma di scoperta dell’Ambito e approfondimento sull’offerta turistica di un territorio che comprende anche i comuni di Collesalvetti e Capraia Isola. I lavori si apriranno alle 9.15 presso la Sala Ferretti della Fortezza Vecchia con i saluti istituzionali del sindaco di Livorno Luca Salvetti, dell’assessore al turismo Rocco Garufo e della sindaca di Collesalvetti Sara Paoli. Successivamente, si terrà una sessione di “Pillole di formazione” curata da Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, con il contributo di Anci Toscana, per offrire strumenti concreti agli operatori del settore. A partire dalle 10.30, i partecipanti si divideranno in gruppi per esplorare l’Ambito attraverso tre percorsi tematici alternati tra la mattina e il pomeriggio:

Innovazione e radici storiche: al Port Center (Palazzina del Capitano della Fortezza Vecchia), un laboratorio multimediale di ultima generazione permetterà di esplorare la realtà del Porto di Livorno e la sua integrazione con la città. Seguirà la visita alla Fortezza Vecchia, gioiello del XVI secolo voluto da Cosimo I de’ Medici, che custodisce le origini della comunità livornese.

Arte urbana e il quartiere Venezia: un tour a piedi attraverserà i ponti e i canali del suggestivo quartiere della Venezia. L’itinerario metterà in luce il volto contemporaneo della città attraverso i murales di artisti di fama internazionale come Aryz, Ligama ed El Rey de la Ruina.

Tradizione enogastronomica: il territorio si racconterà anche attraverso i suoi sapori con una cooking class dedicata al 5e5, l’iconico street food locale a base di torta di ceci. L’esperienza culminerà con la visita al monumentale Mercato delle Vettovaglie, esplorando anche le sue affascinanti cantine sotterranee. Il pranzo si terrà al ristorante “Le Vettovaglie”, all’interno del Mercato Centrale, dove sarà possibile degustare i prodotti d’eccellenza del territorio di Collesalvetti.

Le dichiarazioni

Luca Salvetti, sindaco di Livorno: “Livorno accoglie con orgoglio la tappa di AmbiTour experience, un’iniziativa che sposa la nostra visione di un turismo autentico e integrato. Con lo spirito della ‘Toscana che non ti aspetti’, vogliamo mostrare una città capace di essere custode di una storia medicea straordinaria e, al contempo, laboratorio di avanguardia urbana. Ringrazio Anci e Toscana Promozione Turistica per questa opportunità: fare rete tra amministratori e professionisti è l’unico modo per rafforzare il brand Toscana e stupire chi crede di conoscerlo già”.

Sara Paoli, Sindaca di Collesalvetti: “L’iniziativa AmbiTour experience rappresenta un’importante occasione per valorizzare il lavoro che, come Comunità di Ambito Turistico Livorno–Collesalvetti–Capraia, stiamo portando avanti insieme a istituzioni e operatori del territorio. Fare rete tra Comuni significa costruire una destinazione più forte e riconoscibile, capace di mettere a sistema identità, cultura, paesaggi e tradizioni. Collesalvetti è parte integrante di questo percorso: un territorio che contribuisce a raccontare una Toscana autentica, fatta di borghi, colline, prodotti di qualità e percorsi di scoperta che dialogano con la costa e con il mare. Momenti come questo servono a rafforzare la collaborazione tra amministrazioni e operatori, ma anche a promuovere una visione condivisa dello sviluppo turistico, sostenibile e diffuso, capace di generare opportunità per le nostre imprese e valorizzare il patrimonio delle nostre comunità”.

Adriano Tramonti, Coordinatore Fondazione LEM: “Il ruolo di Fondazione LEM, come Destination Management Organization dell’Ambito, è quello di trasformare la varietà di questo territorio in un’offerta turistica accattivante. AmbiTour experience non è solo una visita guidata, ma un momento strategico in cui la conoscenza diretta dei luoghi permette agli operatori di diventare i primi ambasciatori della nostra destinazione. Presentare l’integrazione tra la realtà portuale, l’arte urbana e la tradizione gastronomica significa mostrare un modello di turismo contemporaneo e sostenibile su cui stiamo investendo con decisione”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©