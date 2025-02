Ambra, 24 anni, è la nuova presidente dell’associazione dislessia di Livorno

Studentessa di Comunicazione Media e Tecnologia, la 24enne ricorda che è attivo lo sportello gratuito sui Dsa presso la sezione Aid di Livorno: "Ragazzi non abbattetevi di fronte alle angherie e perseguite quello che vi rende felici". E invita i genitori a "non vedere il disturbo come un qualcosa di ingestibile"

Attivato anche per il 2025 lo sportello informativo e di ascolto sui Dsa (Disturbi Specifici dell’Apprendimento). L’altra novità è che dal 19 gennaio Ambra, 24 anni, è la nuova presidente della Aid (associazione italiana dislessia) di Livorno. “Lo sportello d’ascolto Dsa – spiega Ambra, tutor Dsa e studentessa del corso di laurea magistrale in Comunicazione Media e Tecnologia a Pisa iscritta al servizio civile presso la Fondazione Caritas – è aperto dal 17 febbraio nei locali della sezione Aid di Livorno in viale Ippolito Nievo 32. E’ gratuito e aperto a genitori, studenti e docenti”. Come si legge sul sito https://livorno.aiditalia.org, lo sportello fornisce supporto e informazioni utili ad affrontare i Dsa in maniera serena e preparata, chiarire dubbi e dare indicazioni efficaci per gestire al meglio le criticità legate a queste caratteristiche. “Ai giovani – prosegue la neo presidente – dico di non abbattersi di fronte alle angherie che possono derivarne e di perseguire quello che li rende felici. Ai genitori invece suggerirei di non vedere la parola “dsa” come una etichetta e un qualcosa di ingestibile. Rivolgetevi al punto di ascolto”.

Gli giorni e orari

Prima settimana del mese: martedì dalle 10.00 alle 11.30

Seconda settimana del mese: venerdì dalle 17.00 alle 18.30

Terza settimana del mese: martedì dalle 10.00 alle 11.30

Quarta settimana del mese: venerdì dalle 17.00 alle 18.30

Come prenotare un colloquio

Contattare il numero 393 196 4128 (il lunedì dalle 17.00 alle 18.30)

Inviare una mail a [email protected]

Condividi:

Riproduzione riservata ©