Ambulanza e auto fuori uso, Anpana apre una raccolta fondi

Un guasto meccanico ha messo fuori uso l'ambulanza e la 156 di servizio di Anpana. Il presidente Fantappiè: "Ho il morale a terra. Abbiamo deciso di attivare una raccolta fondi online seguendo il consiglio dei nostri follower"

“Prima l’ambulanza e ora l’Alfa 156. Ho il morale a terra”. Franco Fantappiè, presidente dell’associazione di soccorso animali Anpana, è a dir poco sconsolato per il guasto meccanico occorso nel giro di una settimana ai mezzi di servizio. “Lo so che parliamo di due mezzi con i loro anni, entrambi hanno più di 20 anni, e quindi uno se lo deve aspettare un giorno all’altro però poi quando capita davvero è un duro colpo. Per di più doppio”. Per sostenere le spese, tramite la pagina Fb Anpana, Fantappiè ha lanciato una raccolta fondi disponibile a questo link https://gofund.me/573a890f. L’ambulanza dovrebbe essere pronta la prossima settimana, per l’auto sarà necessario qualche giorno in più. Nel frattempo i volontari di Anpana potranno contare sulla Panda come auto di servizio e sull’auto privata messa a disposizione da Fantappiè.

