Ambulanza ribaltata, dimesso anche l’autista e due volontari hanno già ripreso servizio

Anche Adriano è stato dimesso dall’ospedale. Della squadra rimasta coinvolta il 22 dicembre nel ribaltamento dell’ambulanza in piazza della Repubblica anche l’autista rimasto in Osservazione un giorno in più rispetto ai tre colleghi ha poi lasciato l’ospedale il 24 dicembre. L’altra buona notizia è che Marco e Marco, passati i giorni di prognosi, non hanno avuto bisogno di altri giorni e hanno ripreso servizio. Mentre Adriano e Clizia hanno sempre dolori e quindi sono sempre a riposo. La famiglia della Svs augura loro una pronta guarigione.

