“Amma”: un tour dedicato a Modigliani

L'inaugurazione è prevista per sabato 25 maggio alle 18:30. Si tratterà un’iniziativa ibrida che fonde arte, racconto e realtà aumentata: un viaggio esperienziale, alla scoperta dei luoghi di Livorno, delle opere e della vita di Modì

di Jessica Bueno

Un museo a cielo aperto dedicato ad uno dei più grandi artisti del Novecento ed orgoglio livornese: è rivolto proprio ad Amedeo Modigliani il nuovo progetto di Uovo alla Pop e delle sue curatrici Valeria Aretusi, Viola Barbara, Giulia Bernini e Libera Capezzone. Partendo dal progetto di street art permanente ed itinerante “Parete Aperta”, il percorso di valorizzazione ed arricchimento culturale delle “uovas” prosegue con “Amma – Amedeo Modigliani Mon Amour”. Di cosa si tratta? Di un’iniziativa ibrida che fonde arte, racconto e realtà aumentata: un viaggio esperienziale, alla scoperta dei luoghi di Livorno, delle opere e della vita di Modì. Il tutto è stato realizzato con la partnership dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, il patrocinio del Comune di Livorno e la partecipazione di artisti nazionali ed internazionali chiamati da Uovo alla Pop per creare un percorso artistico ad hoc (Gio Pistone, Elisa Muliere, Mart, Giulia Oblo, Isabella Staino e Ligama). L’obiettivo? Arrivare a farla diventare una mostra permanente ed un punto di attrazione per il turismo.

L’inaugurazione di “Amma” è prevista per sabato 25 maggio alle 18:30. Sono previste due tipologie di tour: in battello ed a piedi.

Tour in battello: partenza dalla Galleria Uovo alla Pop. Il battello attraverserà il quartiere della Venezia ed il porto di Livorno ed è prevista una sosta al Mercato delle Vettovaglie, proseguendo il percorso a piedi tra i canali fino ai quartieri Garibaldi-Pontino. Gratuito per bambini con età fino agli 8 anni. È consigliato arrivare sul posto 15 minuti.

Tour a piedi: partenza da Uovo alla Pop, passeggiata fino al Mercato delle Vettovaglie, costeggiando i fossi fino ai quartieri Garibaldi-Pontino. Gratuito per bambini con età fino agli 8 anni.

Per informazioni e prenotazioni tour: http://www.uovoallapop.it/tour/ – [email protected]

“Ringrazio Uovo alla Pop per questa straordinaria iniziativa – sostiene l’assessore alla cultura Francesco Belais – La mostra dà un valore aggiunto all’offerta formativa e turistica della città, che ha davvero bisogno di persone ed associazioni che si adoperano per arricchirla a livello culturale. Il giro in battello è un ottimo convoglio turistico ed anche un modo per riscoprire la nostra storia e la nostra identità di livornesi”.

“Realizzare iniziative senza l’apporto del Comune è impossibile – dice la curatrice Valeria Aretusi – Quindi ringrazio vivamente l’amministrazione ed in particolare l’assessore Belais che ci ha sempre supportato in ogni nostra proposta. In Galleria arrivano collezionisti anche provenienti da fuori città che ogni volta scoprono le bellezze custodite da Livorno e ci ringraziano per le nostre iniziative. Il tour serve a rispolverare la memoria storico-artistica di un personaggio fondamentale per Livorno, Modì, alla vigilia del centenario dalla morte”.

“Abbiamo chiamato diversi artisti – conclude la curatrice Giulia Bernini – per creare opere che potessero omaggiarlo e che accompagnassero il tour dei partecipanti, arricchendolo di emozioni. I partecipanti verranno accompagnati da delle guide esperte, Viola Barbara e Livera Capezzone. Non sarà il classico viaggio omologato”.

I tour di Amma saranno immersivi ed innovativi per scoprire la storia dell’artista e dell’uomo Modigliani, anima turbolenta ed appassionata che ha cambiato la concezione dell’arte nell’era moderna. Egli apparirà in tanti luoghi simbolici di Livorno, dai canali, al Mercato, alla Venezia. Il percorso multimediale sarà caratterizzato da foto, video d’epoca, piccole installazioni in realtà aumentata che saranno visibili tramite tablet forniti dalla Galleria oppure tramite una app scaricabile dal proprio smartphone.

Date:

– 25 maggio;

– 2 giugno Amma Tour in battello (parte finale a piedi) alle 18:30;

– 30 giugno Amma Tour a piedi alle 18:30;

– 7 luglio Amma Tour in battello (parte finale a piedi) alle 18:30;

– 20 luglio Amma Tour a piedi alle 18:30;

– 1 agosto Amma Tour in battello (parte finale a piedi) alle 19 ed in contemporanea tour a piedi sempre alle 19 o alle 21;

– 2 agosto Amma Tour in battello (parte finale a piedi) alle 19 ed in contemporanea a piedi alle 19 ed alle 21;

– 3 agosto Amma Tour in battello (parte finale a piedi) alle 19 ed in contemporanea a piedi alle 19 ed alle 21;

– 4 agosto Amma Tour in battello (parte finale a piedi) alle 19 ed in contemporanea a piedi alle 19 ed alle 21.