Amministratore di sostegno, un incontro per orientarsi tra diritti e responsabilità

Venerdì 6 marzo alle 16.30, nella sede del Cesvot di via Fagiuoli 9, l’AMAL - Associazione Malati Alzheimer Livorno promuove un appuntamento informativo dedicato alla tutela delle persone fragili: avvocati e medico legale approfondiranno procedure, obblighi, profili di responsabilità e consenso alle cure, con servizio di interpretariato Lis garantito.

Venerdì 6 marzo, AMAL (Associazione Malati Alzheimer Livorno) propone un evento informativo per le persone più fragili esaminando i principali aspetti relativi alla figura dell’Amministratore di Sostegno (ADS), non a tutti nota, ma molto importante in alcuni momenti della vita familiare.

L’ADS serve a tutelare le persone che, per effetto di un’infermità o di una malattia, non sono in grado di gestire i propri interessi (es. anziani, disabili, malati). L’ADS aiuta la persona a prendere decisioni importanti (es. gestione del patrimonio, cure mediche) e agisce nel suo interesse.

L’incontro che si terrà presso la sede del Cesvot, via Fagiuoli 9, ore 16 e 30, è nato dalla spinta dovuta alle numerose richieste dei cittadini che frequentano AMAL e grazie alla collaborazione esistente, fra soggetti pubblici e privati impegnati su questo importante tema, che spesso impatta sulla vita del cittadino, trovandolo impreparato.

Gli interventi previsti verteranno sia su “gli aspetti procedurali, i doveri dell’ADS, e l’ importanza di una misura di protezione per il beneficiario”, curati dall’avvocato Silvia Bondi sia sugli “aspetti penalistici ed eventuali profili di responsabilità dei parenti in caso di omessa nomina dell’ADS”, curati dall’Avv. Angie de Santi Simonini e sugli “aspetti sanitari, consenso informato e rifiuto delle cure. La posizione del medico nei casi di pazienti non amministrati”, che verranno trattati dalla Dr.ssa Lisa Perugino Medico Legale

Sarà garantito il servizio di interpretariato Lis, lingua dei segni i segni italiana, a cura dello Sportello ABC del Comune di Livorno e Associazione Comunico

