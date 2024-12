Anakin, la prima operazione è andata bene

Foto inviata da Yari che ringraziamo per la disponibilità

“Anakin è stato operato all’anca destra, quella più grave, e l’operazione è andata bene”. A dare la notizia è il padrone Yari che a inizio novembre aveva lanciato una raccolta fondi per sostenere le spese legate appunto all’operazione da sostenere per il suo labrador di 7 mesi affetto da displasia grave a entrambe le anche. Stamattina Yari ha potuto riabbracciarlo e tra un paio di mesi, se i controlli saranno positivi, Anakin verrà operato all’anca sinistra. Nel frattempo la raccolta fondi è andata avanti e manca pochissimo all’obiettivo dei 9.000 €. “L’ansia di non riuscire a coprire le spese è svanita io comunque lascerò la donazione aperta e se supererò la cifra devolverò la differenza ad un canile o alle associazione del settore. Sei il più forte, supererai tutto”.

