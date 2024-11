Anas: “Lavori in Variante prossimi alla conclusione”

Gli interventi hanno consentito la riqualificazione di circa 12 km di carreggiata (6 per ogni direzione). La conclusione è prevista entro novembre, compatibilmente con le condizioni meteo. Investimento complessivo di oltre 3,6 milioni

I lavori di risanamento profondo della pavimentazione sono prossimi alla conclusione. Lo fa sapere Anas, che ringraziamo per la disponibilità. Il termine, spiega in una nota la società, è previsto entro la fine del mese di novembre, compatibilmente con le condizioni meteo. Gli interventi, per un investimento complessivo di oltre 3,6 milioni di euro, hanno consentito la riqualificazione di circa 12 km di carreggiata (6 per ogni direzione) in cui è stata rimossa la vecchia pavimentazione, sono stati risanati e migliorati gli strati di fondazione fino a 60 cm di profondità ed è stato realizzato un nuovo piano viabile con asfalto drenante oltre alla sistemazione delle opere idrauliche e al rifacimento della segnaletica. Questa tipologia di intervento garantisce una lunga durata della pavimentazione nel tempo e innalza notevolmente i livelli di sicurezza per la circolazione, soprattutto in caso di pioggia. Per ridurre al minimo i disagi al traffico durante i lavori, Anas ha suddiviso l’intervento in oltre 20 singole fasi su tratti ridotti, di volta in volta comunicati al Comune, e ha sospeso i cantieri durante l’esodo estivo. L’intervento rientra nel più ampio piano di riqualificazione della strada statale 1 “Aurelia”, che ha previsto anche altri importanti interventi nel territorio comunale di Livorno, tra i quali il risanamento strutturale del ponte Calignaia.

