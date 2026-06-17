“Anche il Mare dei Ricordi merita rispetto”

La bellezza del mare da una parte, l'inciviltà dall'altra. Lo scatto realizzato dalla vicepresidente di Sons of the Ocean indigna. Il presidente Nani: "Se nemmeno un luogo di raccoglimento e memoria viene risparmiato significa che c'è ancora molto lavoro da fare sulla sensibilizzazione"

Tre bicchieri colmi di mozziconi di sigaretta, pacchetti abbandonati e altri piccoli rifiuti. Sullo sfondo il mare. È la fotografia scattata all’alba da Laura Seroni, vicepresidente di Sons of the Ocean. “Laura passa di lì praticamente ogni mattina e ogni mattina pulisce un po’ quella zona – racconta il presidente dell’associazione, Matteo Nani – È stanca di dover trovare sempre gli stessi rifiuti in un luogo a cui tiene particolarmente e che, secondo noi, dovrebbe essere trattato con molta più attenzione”. Non una spiaggia qualsiasi, ma la scalinata di Antignano davanti al Mare dei Ricordi, lo spazio nato dall’idea di Mario Bartoli e diventato negli anni un luogo di memoria e raccoglimento, dove centinaia di pietre ricordano persone care che non ci sono più. Un angolo della costa livornese conosciuto ben oltre i confini cittadini e diventato meta di chi cerca un momento di riflessione e vicinanza ai propri affetti. “È uno dei posti più belli della nostra costa – spiega Nani – un luogo dove tante persone vanno per riflettere, per ricordare qualcuno, per guardare il mare e i tramonti. Ha una carica emotiva fortissima e meriterebbe, da parte di chi lo frequenta, un’attenzione particolare”. La fotografia non è stata scattata per mostrare l’ennesima raccolta di rifiuti, ma per lanciare un messaggio. Tutto quello che si vede è stato recuperato proprio sulla scalinata e nell’area immediatamente circostante. Uno scatto tanto semplice quanto eloquente: la bellezza del mare livornese da una parte, i segni dell’inciviltà dall’altra. Dello stesso pensiero Mario Bartoli: “Ogni giorno raccolgo sia i rifiuti sui gradoni, sia ciò che le persone gettano in mare. Purtroppo è maleducazione e mancanza di rispetto e ancora di più lo è per quel luogo che oramai è un punto di riferimento per chi vuol ricordare in un modo unico”. Per Sons of the Ocean la sensibilizzazione resta infatti l’arma più importante. “Laura ha deciso di immortalare quanto raccolto perché le persone si rendano conto di quello che stiamo facendo al nostro pianeta. Le nostre coste sono frequentate da tantissime persone, livornesi e turisti. C’è ancora molto da fare perché troppo spesso ci si dimentica che il mare è un bene comune e che mantenerlo pulito è una responsabilità di tutti”.

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