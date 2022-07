Anche Salvetti, Cepparello e Rossi in campo contro l’abbandono dei mozziconi

I tre amministratori hanno distribuito il “mozzichino” dando informazioni a più di 300 persone presenti in spiaggia e in prossimità del chiosco “Il baretto” per un pomeriggio all’insegna del decoro e dell’igiene

Anche il sindaco Salvetti, l’assessora Cepparello e l’amministratore di AAMPS Rossi hanno voluto “battezzare” l’avvio della campagna informativa contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta distribuendo il 1 luglio il “mozzichino” e dando informazioni a più di 300 persone presenti in spiaggia e in prossimità del chiosco “Il baretto” in località “Tre Ponti”. Un pomeriggio all’insegna del decoro e dell’igiene urbano per dire “no” al mozzicone gettato a terra che deturpa strade, piazze, spiagge e scogliere e provoca danni ambientali con una gravità ancora troppo spesso sconosciuta. Aamps ringrazia per la preziosa collaborazione i volontari di Sons of the Ocean, Reset, Plastic Free e Acchiapparifiuti che, anche in quest’occasione, hanno fornito il loro concreto contributo. Sabato 2 luglio, dalle 9 alle 12, Aamps sarà ospite ai Bagni Lido.

Condividi: