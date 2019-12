Anche Virzì e moglie visitano la mostra su Modigliani

Il regista Paolo Virzì assieme alla moglie Micaela Ramazzotti ha ammirato i capolavori esposti. Soltanto nel giorno di Santo Stefano i visitatori sono stati 1330

Mediagallery

Prosegue la passerella di vip alla mostra su Modigliani. “Ecco l’immagine che si è presentata il 27 dicembre in piazza del Luogo Pio – scrive Salvetti – Una lunga fila, centinaia di persone in coda. E soltanto nel giorno di Santo Stefano i visitatori sono stati 1330”. Dicevamo dei visitatori vip. In queste ore è stata la volta del regista Paolo Virzì che assieme alla moglie Micaela Ramazzotti ha ammirato i capolavori esposti. “Il regista livornese – prosegue il sindaco – in città per trascorrere le vacanze natalizie non ha voluto rinunciare a salutare il famoso concittadino, ammirando insieme a tanta altra gente l’atmosfera di una Livorno diversa e di nuovo coinvolgente”.