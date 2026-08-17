Ancora Mirko: si tuffa e salva un altro bagnante

Ringraziamo Mirko per la disponibilità

"Si sbracciava, poi è andato giù". Secondo importante intervento, dopo quello del 20 luglio, per il bagnino livornese di 52 anni

Ancora una volta Mirko Castelli si è tuffato in mare per salvare una vita. Il bagnino livornese di 52 anni, in servizio ai Bagni Arlecchino di Marina di Pisa, è stato protagonista di un nuovo salvataggio dopo quello effettuato il 20 luglio scorso. Questa volta, venerdì 14 agosto, a trovarsi in difficoltà è stato un uomo di circa sessant’anni, turista, che si trovava a una trentina di metri dalla riva. “L’ho visto sbracciare una, due, tre volte poi è andato giù – racconta – Sono volato dalla torretta e mi sono tuffato”. Quando Mirko lo ha raggiunto, la situazione era già delicata. “Aveva bevuto e lamentava dei crampi. Era semi incosciente. L’ho agganciato con il baywatch e l’ho portato a riva grazie anche all’aiuto del collega Federico, che ringrazio per l’aiuto, del Bagno Marta”. Una volta raggiunta la spiaggia, sono scattati immediatamente i soccorsi. Il bagnante è stato preso in carico dai sanitari dell’ambulanza.

Condividi:

Riproduzione riservata ©