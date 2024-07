“And still” Dario Bellandi. Il titolo mondiale resta a Livorno

Dario e il suo team dopo la vittoria (foto via Fight 4 Yours MMA che ringraziamo per la disponibilità); il gruppo di amici alla Bec Arena di Manchester e insieme a Dario dopo il trionfo, gli amici rimasti a Livorno in piazza Borrani

Il 28enne livornese del Rendoki Dojo di Massimo Rizzoli ha vinto nella notte a Manchester l'incontro di Mma confermandosi campione del mondo dei pesi medi Cage Worriors. Nel post gara a Mola Italia: "Ho vinto con cuore e testa. Ora l'Ufc, penso di essermelo meritato". La vittoria è stata seguitissima dagli amici di Dario, volati in Inghilterra, e al titte track del cugino Christopher in piazza Borrani ad Antignano

“La cintura è mia è vero, ma quando si entra nella gabbia rimane fuori e va riconquistata. Siamo pronti per farlo. Voglio riportare a casa il titolo”. Lo aveva dichiarato il giorno prima dell’incontro nel corso dell’intervista a Mola Italia. Promessa mantenuta. Nel corso della notte italiana, Dario “Neanderthal” Bellandi si è confermato a Manchester campione del mondo dei pesi medi Cage Worriors battendo dopo 5 round, per “decisione unanime”, lo svedese Robin Ross. “And still” dice lo speaker introducendo il responso dei giudici: ottava vittoria su 9 match da professionista. Con la difesa del titolo conquistato a novembre dello scorso anno a New Castle contro l’inglese Mick Stanton, il 28enne livornese dell’ASD Rendoki Dojo di Massimo Rizzoli, presente come sempre a fianco del suo campione, sogna ora il salto nell’Ufc. Intanto in seguito alla vittoria – seguitissima dagli amici, sia alla Bec Arena in Inghilterra, che davanti al televisore, circa 250 persone, allestito per l’occasione al titte track del cugino Christopher in piazza Borrani ad Antignano – le storie Instagram del profilo di Dario si sono riempite di complimenti e immagini di vittoria. Da “fenomenale” a “immenso”, da “l’hai toccata piano” a “grande campione” e “orgoglio italiano”. Nel post gara a Mola Italia ha poi dichiarato: “Ho fatto il mio dovere, potevo fare meglio. Ho vinto con cuore e testa. Dedico la vittoria alla mia famiglia, alla mia fidanzata, alla mia città, agli sponsor. Ora l’Ufc, penso di essermelo meritato”.

