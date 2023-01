Andrea Bocelli in preghiera al Santuario, arrivo a cavallo

L'arrivo del noto cantante al Santuario; Bocelli e la moglie assieme al sindaco; don Luca e il sacrestano don Giuseppe

Il parroco Don Luca (che nel 2014 ha sposato la coppia) a QuiLivorno.it: "Sono venuti in preghiera in quanto devoti alla Madonna". Il sindaco ha fatto gli onori di casa accogliendoli e salutandoli a nome della città

Andrea Bocelli e la moglie Veronica Berti hanno fatto visita al Santuario di Montenero il 25 gennaio raggiungendo piazza del Santuario a cavallo. “Sono venuti in preghiera – spiega a QuiLivorno.it il parroco Don Luca, nonché sacerdote che ha sposato la coppia il 21 marzo 2014 e amico del cantante – sono venuti a pregare la Madonna in quanto devoti. Non è la prima volta che vengono qui”. Il sindaco ha fatto gli onori di casa accogliendoli e salutandoli a nome della città. Don Luca ha percorso la scalinata con Bocelli per poi entrare in chiesa.

Condividi: