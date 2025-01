Andrea Bocelli in visita alla Pasticceria Cristiani: “Un onore”

Andrea Bocelli con lo staff della Pasticceria Cristiani

“Bocelli? Una persona di straordinaria semplicità e gentilezza nonostante la sua grandezza professionale. È stato un onore e un orgoglio aver condiviso con lui l’amore per la pasticceria. Speriamo che la sua esperienza sia stata piacevole come per noi è stata la sua visita”. Federica Garaffa Cristiani commenta così l’incontro avvenuto domenica 26 gennaio pomeriggio con il famoso tenore toscano.

Condividi:

Riproduzione riservata ©