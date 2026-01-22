Andrea pianta un cartello “Livorno” al Polo Sud

"Ho voluto lasciare una "impronta" del mio passaggio anche se non sono esattamente una artista del legno". Il chimico livornese si trova in missione nella base italo-francese "Concordia" nel sito Dom C dove ha voluto lasciare una impronta del suo passaggio che farà piacere ai suoi concittadini

Andrea Brongo, livornese, tecnico del Dipartimento di Chimica dell’Università di Pisa, si trova attualmente in Antartide nella base italo-francese “Concordia” nel sito DOM C, a 3.400 metri di altitudine e a oltre 1.100 chilometri dalla costa, dove sta svolgendo campionamenti di neve per studiare l’impatto antropico nei dintorni della base. Prima di questa missione ha già partecipato a due spedizioni nella base italiana “Zucchelli”. Oltre al lavoro scientifico, Andrea ha avuto un’idea originale: piantare un cartello con la scritta “Livorno”, accanto a quelli di altre città del mondo. Dopo aver inviato le foto dell’iniziativa a Livornogramm, Andrea le ha condivise anche con noi e lo ringraziamo per la disponibilità. “C’è un posto vicino alla base dove chi è stato qui può lasciare un ricordo. Ho pensato, come altri, di realizzare una freccia con l’indicazione della mia città per lasciare una “impronta” del mio passaggio, anche se non sono esattamente un artista del legno”, scherza. Quando dista quindi Livorno dalla località in cui si trova Andrea? Presto detto: 15.250 km.

