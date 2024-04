Andrea e Martina campioni del mondo di balli latino americani

Non c'era finale migliore per Andrea e Martina che con quest'ultimo trionfo si ritirano definitivamente dalle competizioni vantando un prestigioso palmares. Samba, Cha cha cha, Rumba, Paso doble e Jive sono le danze con le quali il 23 marzo si sono misurati contro le coppie più forti del ranking mondiale

Il livornese Andrea Silvestri e la compagna Martina Varadi, si sono laureati campioni del mondo Professionisti di Balli Latino Americani W.D.S.F.

La manifestazione, tenutasi il 23 marzo nella prestigiosa arena del Pala Ludovika di Budapest, ha visto gareggiare tra di loro le coppie più forti del ranking mondiale. Un palcoscenico certamente importante al quale però Andrea e Martina sono abituati.

Il palmares infatti che possono vantare è di quelli colmi di soddisfazioni: due Coppe del Mondo, due Coppe Europee, Campioni Europei, quarti ai Giochi Mondiali, oltre ad innumerevoli altre competizioni internazionali.

Si aggiunge adesso questa nuova vittoria, Campioni del Mondo, che va a consolidare una carriera vissuta sempre ai vertici di una disciplina altamente competitiva.

La gara di Budapest è stata di quelle che non lasciano spazio alle distrazioni. Combattuta fino all’ultimo passo ha visto però prevalere sugli altri l’eleganza e la perfezione di Andrea e Martina che hanno ottenuto importanti punti in finale.

Samba, Cha cha cha, Rumba, Paso doble e Jive sono le danze con le quali si sono misurati, dimostrando di aver raggiunto un livello tecnico molto alto. Le esibizioni si sono susseguite una dopo l’altra lungo l’arco di tutta la giornata per poi arrivare, in tarda serata, al podio finale, con Andrea e Martina sul gradino più alto con il trofeo di campioni del mondo tra le mani.

Coppia fissa dal 2005 ad oggi è stata questa l’ultima sfida per Andrea e Martina. Dopo molti anni passati nell’élite dei Balli Latino Americani si ritirano definitivamente dalle competizioni. Insieme hanno gareggiato in competizioni internazionali in ogni parte del globo, un percorso fatto di soddisfazione, tenacia e tanto sacrificio. Non c’era finale migliore di questo, all’apice del loro talento, dal tetto del mondo.

Condividi:

Riproduzione riservata ©