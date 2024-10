Andrea e Paolo salutano il Bar Ughi. È cambiata la gestione

Conosciuto per essere il "bar di Massimiliano Allegri" è stato aperto nel 1969 dai genitori di Andrea e dal 1994 era gestito da Andrea e dal socio Paolo. Da ieri 1 ottobre è cambiata ufficialmente la gestione: "Ringraziamo tutte le persone che in questi anni ci hanno scelto. Con la maggior parte dei clienti, se non tutti, si è instaurato un vero e proprio rapporto di amicizia". Il bar non si chiamerà più Ughi. Il ricordo del Bacco e del Baggia. Festa a sorpresa dei clienti e dipendenti

Chi è cresciuto a Coteto, oppure frequenta per un motivo ics il quartiere, quando parla di Andrea e Paolo 99 su 100 parla di loro, i titolari del Bar Ughi in via Toscana, angolo via Veneto. Anche se forse non sarebbe stato neppure necessario sscrivere la via. Era il 1969 quando i genitori di Andrea lo hanno aperto proprio qui, poi alla fine del 1994 la gestione è passata al figlio Andrea e al socio Paolo. Conosciuto per essere il “bar di Massimiliano Allegri”, da qui sono passate almeno tre generazioni di clienti: “ieri” i nonni, “oggi” i nipoti. E “oggi” la gestione è cambiata. O meglio è cambiata ufficialmente ieri 1 ottobre 2024 dal notaio. “Ringraziamo tutte le persone che in questi anni ci hanno scelto – spiegano Andrea e Paolo che ringraziamo per la disponibilità – Con la maggior parte dei clienti, se non tutti, si è instaurato un vero e proprio rapporto di amicizia. Continuare? Era arrivato il momento di dire basta”. E aggiunge Andrea: “Il bar non si chiamerà più Ughi. Prossimamente cambierà nome. È stata una mia decisione per rispetto della generazione di baristi Ughi che hanno per anni servito la nostra città: ricordiamo Ugo, Guido, Giovanni, Mario, Piero, Maria, Giovanna, Giuliana, Sandro e soprattutto il mio nonno Gigi”. Sabato scorso i clienti e tutte i dipendenti che negli anni hanno lavorato nel bar hanno fatto una festa a sorpresa ad Andrea e Paolo con tanto di torta. Nell’occasione l’amico soprannominato Bacco ha rivolto un pensiero ai presenti: “Sono orgoglioso di aver fatto parte di questa storia. Grazie a Sandro, Giuliana, Andrea e Paolo e a tutti quelli che hanno lavorato qui. Ho passato momenti bellissimi. Grazie di cuore”. E come non riportare, infine, il commento dell’amatissimo amico detto Baggia: “Una sensazione strana in questi giorni. Quante storie e quante risate abbiamo fatto dentro e davanti al bar nelle serate interminabili. Storie che ci hanno fatto crescere tutti, talmente belle che nessuno di noi le ha mai dimenticate. Grazie a chi è stato dietro al bancone e ci ha cresciuti e grazie a tutti quelli che sono passati dal “nostro” bar perché hanno dato un’anima alle mura e hanno reso tutta la nostra storia fantastica”.

