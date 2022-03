Andrea Solforetti nominato nell’ufficio di supporto alla presidente Bessi

L’incarico sarà ricoperto a titolo gratuito, come previsto per coloro che rivestono cariche elettive pubbliche

La presidente Bessi ha firmato il decreto per la nomina di Andrea Solforetti come addetto all’Ufficio di supporto alla presidenza. L’incarico, ai sensi dell’art. 90 del TUEL 267/2000, che regola le nomine per funzioni a carattere fiduciario, avrà decorrenza a partire dal 1° aprile, per una durata di 12 mesi e comunque non oltre il mandato elettivo della presidente.

“In questa fase in cui la Provincia è chiamata a portare avanti importanti progetti per le infrastrutture stradali, le scuole e l’economia locale – sottolinea la presidente Marida Bessi – Solforetti rappresenterà un valido supporto per le attività di coordinamento relative alla realizzazione del programma di mandato, in particolare, per le questioni elbane e i rapporti con i Comuni dell’Isola”. L’incarico sarà ricoperto a titolo gratuito, come previsto per coloro che rivestono cariche elettive pubbliche. “Ringrazio Andrea per la sua disponibilità, che peraltro ha sempre garantito sia quando era consigliere provinciale, sia in questi ultimi mesi. La sua preziosa esperienza sarà un punto di riferimento importante non solo per me e per la Provincia ma soprattutto per l’intero territorio”.