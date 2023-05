Andrea, volontario della Pubblica Assistenza di Collesalvetti, in Emilia Romagna

A sinistra Andrea Ferrara

Prosegue il nostro “viaggio” tra le associazioni livornesi presenti in Emilia Romagna. In questo articolo parliamo di Andrea Ferrara volontario della Pubblica Assistenza di Collesalvetti, che in qualità di referente per Anpas Toscana è partito alla volta di Conselice sabato 20 maggio dove è rimasto fino a martedì 23 maggio fino a che non è stato avvicendato con compiti di coordinatore delle varie squadre di volontariato impegnate nell’emergenza alluvione. “Tornerò a Conselice il 2 giugno. Ci sono ancora molte zone allagate con anche 80 centimetri di acqua. Stiamo operando nella pulizia di scantinati e garage manualmente e con i bobcat e attraverso lavaggi messi in campo con i mezzi Tsk. La nostra permanenza qui sul campo regionale gestito della Regione Toscana è su rotazioni di settantadue ore in modo da garantire sempre un presidio. Attualmente dalla Toscana provengono circa 100 volontari appartenenti alle diverse associazioni”

