“Un sogno che si realizza”. Angela Rafanelli è la nuova assessora alla cultura

Rafanelli sarà in carica da mercoledì 1 gennaio. "Nonostante sia abituata a palchi e a milioni di spettatori, essere nella mia città è motivo di emozione forte. Accolgo con entusiasmo, profonda gratitudine e senso di responsabilità questo incarico. Livorno è un luogo unico, un po’ più degli altri"

di Giulia Bellaveglia

Angela Rafanelli, livornese doc, classe 1978, autrice e conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica, è la nuova assessora alla cultura del Comune di Livorno. Ad annunciarlo, in una conferenza stampa convocata per sabato 28 dicembre in una Sala Giunta gremita di stampa locale, è stato il sindaco Luca Salvetti. “Sono particolarmente contento e soddisfatto – dice – per due aspetti. Il primo è quello di aver incrociato una persona così nel mio percorso, e della reazione positiva che lei ha avuto al momento della proposta, anche e soprattutto per il fatto di poter fare qualcosa per la propria città, quella che l’ha vista nascere, crescere e, in parte, formarsi. La seconda è la correttezza con cui le forze politiche mi sono venute incontro in quel lasso di tempo in cui non è stato presente l’assessore competente. Angela si è posta subito con grande voglia ed entusiasmo, avendo già intuito cosa può servire, in una fase in cui ha avvertito che in questi luoghi sta accadendo qualcosa di significativo, coinvolgente e di particolare valore”. “Sono molto emozionata – afferma la nuova assessora – Nonostante sia abituata a palchi e a milioni di spettatori, essere nella mia città è motivo di emozione forte. Ringrazio il sindaco e l’assessore Lenzi che mi ha preceduto per il lavoro svolto. Accolgo con entusiasmo, profonda gratitudine e senso di responsabilità questo incarico. Livorno è un luogo unico, un po’ più degli altri. Ho imparato a conoscerla e ad amarla guardandola da fuori, come succede spesso, amando ciò che ci ha cresciuto prendendone un po’ le distanze. Essere livornese per me è sempre stato motivo di grande orgoglio, perché significa essere cresciuti in un ambiente che ha una storia che possiede grandi artisti nel suo curriculum: Modigliani, Mascagni, Fattori solo per citarne alcuni. E poi ha un forte dinamismo, che merita di essere raccontato, celebrato. Insomma, un sogno che si realizza, e anche di più per me che credo molto nel servizio pubblico. Sono contenta di poter tornare nella mia città e mettere in pratica qui ciò che ho imparato nelle mie esperienze lavorative. Insieme faremo un grande lavoro”. Rafanelli entrerà ufficialmente in carica a partire da mercoledì 1° gennaio 2025.

