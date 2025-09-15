Anna Roselli entra nella squadra di Reset
Foto pagina Fb Reset Livorno
Il presidente Pera: "Benvenuta Anna. E’ un grande privilegio averla tra noi nel nuovo ruolo di “volontaria” sapendo che potremo sempre contare sul suo immenso bagaglio scientifico"
New entry nell’associazione Reset Livorno. Lo ha annunciato l’associazione stessa tramite i suoi profili social. “Da oggi, la dott.ssa Anna Roselli per 30 anni direttrice del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno e responsabile di molti altri incarichi per la Provincia di Livorno tra cui il Patrimonio, da pochi mesi in pensione, è diventata socia Reset. L’abbiamo conosciuta quando tre anni fa chiedemmo alla Provincia di sottoscrivere un Patto di Collaborazione per il Parco di Villa Maurogordato apprezzandone l’amore e la passione che metteva nello svolgimento dei sui incarichi direttivi. In questi tre anni, sono aumentati non solo le collaborazioni ma anche la stima reciproca. E’ un grande privilegio averla tra noi nel nuovo ruolo di “volontaria” sapendo che potremo sempre contare sul suo immenso bagaglio scientifico. Benvenuta Anna”.
