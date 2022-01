Annullato il tuffo di Capodanno 2022

Decisione di entrambe le associazioni Amici del Mare e Amici del Gabbiano. L'ultimo tuffo di Capodanno è stato il Tuffo 2020 poi l'emergenza sanitaria ha stoppato i successivi due

Com’era prevedibile niente tuffo di Capodanno 2022. La decisione di annullare il tradizionale evento del 1 gennaio tra i Tre Ponti e il Gabbiano è stata presa da entrambe le realtà organizzatrici: Amici del Mare e Amici del Gabbiano. “Come accaduto lo scorso anno abbiamo deciso anche quest’anno di non farlo – dicono in coro Roberto Onorati e Alessandro Silvestri rispettivamente degli Amici del Mare e degli Amici del Gabbiano – come immaginerete per l’emergenza sanitaria in corso. Farlo avrebbe voluto dire inoltre far radunare centinaia di persone sulle spallette. Impensabile”. L’ultimo tuffo di Capodanno è stato il Tuffo 2020.