Anpana ai Bagni Pancaldi per salvare una nutria che si era… persa

Intervento di Anpana, stamattina ai Bagni Pancaldi, per una nutria che si era… persa. Chiamata dal direzione dello stabilimento, la squadra dell’associazione capitanata dal presidente Franco Fantappiè è arrivata sul posto e con la preziosa collaborazione della squadra bagnini è riuscita a salvarla. Portando con sé retino e trasportino, Fantappiè si è imbarcato su un patino guidato da un bagnino raggiungendo il punto in cui si trovava l’animale: “Ci sono state un po’ di comiche – scherza – noi goffi e lenti, lei rapida e agile nell’acqua ma alla con la supervisione di Vania ci siamo riusciti”. La nutria è stata poi liberata in una zona umida alla periferia nord di Livorno. “Un ambiente più consono, essendo lei erbivora li non avrebbe trovato alimenti idonei. Si trattava di un esemplare adulto che, arrivato probabilmente dal fosso interrato che sfocia sulla punta della Terrazza Mascagni, si era andato a rifugiare sotto il ponticello interno dei Pancaldi”. L’intervento è stato seguito con grande curiosità dai bagnanti, soprattutto dai più giovani, radunatisi intorno alla ringhiera verde.

