Aperto il bando per la gestione del bar del Circolo Arci P. Carli di Salviano

Candidature entro lunedì 11 maggio 2026 tramite la mail [email protected] oppure 328 5392885: un’opportunità per gestire uno spazio centrale nella vita sociale del quartiere

È stato aperto il bando per l’assegnazione della gestione del bar del Circolo ARCI “P. Carli” di Salviano in in via di Salviano 542. Si tratta di un’opportunità interessante per chi desidera intraprendere o proseguire un’attività nel settore della somministrazione, all’interno di un contesto sociale e culturale attivo e ben radicato nel territorio. Il circolo, da sempre punto di riferimento per la comunità locale, è alla ricerca di un gestore in grado di garantire un servizio di qualità, ma anche di contribuire alla vitalità e alla partecipazione della vita associativa. La gestione del bar rappresenta infatti un elemento centrale per le attività del circolo, favorendo momenti di aggregazione e socialità. Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre lunedì 11 maggio 2026. Gli interessati potranno inviare la propria richiesta via email all’indirizzo [email protected] oppure contattare direttamente il numero 328 5392885 per ottenere ulteriori informazioni o chiarimenti. Si invita chiunque sia interessato a cogliere questa opportunità a farsi avanti entro i termini stabiliti.

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