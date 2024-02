Aperto in via Zola il parcheggione per gli studenti di Iti e Cecioni

L'inaugurazione, prevista il 17 gennaio 2024, è saltata causa maltempo quel giorno. Nell'area di circa 700 metri quadri ex Aamps potranno parcheggiare circa 200 motorini. Al momento è poco frequentato. Chissà che d'ora in poi non lo sia di più...

Aperto il parcheggio in via Zola dedicato agli scooter degli studenti di Iti e Cecioni. (l’inaugurazione, prevista il 17 gennaio 2024, è saltata causa maltempo quel giorno). Grazie ad una delibera, l’amministrazione comunale ha ricevuto da Aamps in comodato d’uso gratuito gli spazi esterni di quella che una volta era la sede di Aamps. Nell’area di circa 700 metri quadri potranno parcheggiare circa 200 motorini. L’accesso è da via Emilio Zola all’altezza di via Costella con orario, come indicato dal cartello, 7.30-17.30 dal 1 settembre al 30 giugno. Ingresso vietato alle vetture. Al momento è poco frequentato. Chissà che d’ora in poi non lo sia di più…

Condividi:

Riproduzione riservata ©