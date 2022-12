Aperto lo Scolmatore, massima attenzione in prossimità del canale e degli attraversamenti

Il fiume Arno a Firenze, foto tratta dal profilo Fb del presidente Giani

Apertura dello Scolmatore a Pontedera per alleggerire la piena dell’Arno, la Protezione civile di Livorno raccomanda attenzione a chi vive e opera in prossimità del canale e degli attraversamenti

La Regione Toscana ha comunicato l’apertura dello Scolmatore a partire dalle 21.00 circa del 16 dicembre, per facilitare il defluire delle acque dall’Arno che a causa delle fortissime piogge ha raggiunto livelli preoccupanti. E’ attesa, quindi, nelle prossime ora l’onda di piena a Pisa. Lo comunica la Protezione Civile del Comune, che ha informato direttamente circoli nautici e associazioni, nonché gli imprenditori che hanno aziende e cantieri in zona Calambrone, nei pressi dello scolmatore d’Arno, raccomandandosi di prestare la massima cautela in prossimità del canale e degli attraversamenti. E’ attivata la Polizia Municipale e sono stati inviati dei banditori per informare direttamente chi vive o opera nella zona interessata. Attivato inoltre il volontariato (SVS e Cisom) per dare supporto a chi ha le barche nei corsi d’acqua interessati e fare monitoraggio diretto.

