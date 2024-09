Aperto Primark, taglio del nastro con il sindaco

"Il 90% del personale so che è livornese, perciò vi dico proponetevi con le "nostre" caratteristiche: siate sorridenti, schietti e sinceri. In bocca al lupo a tutti" ha detto il sindaco dal palco prima dell'apertura del punto vendita con taglio del nastro caratterizzato da un forbicione blu. Presenti alla inaugurazione i vertici del gruppo Igd

Aperto, da stamattina, Primark. Primi clienti in coda dalle ore 8 accolti al momento dell’apertura, alle ore 10, da musica e bandierine sventolate dai dipendenti schierati su due file. “Per tutti voi dipendenti è una occasione, non sprecatela. Il lavoro permette di impostare il futuro della propria esistenza e siccome so che il 90% del personale è livornese vi dico proponetevi con le “nostre” caratteristiche: siate sorridenti, schietti e sinceri. In bocca al lupo a tutti” ha detto il sindaco Salvetti dal palco prima dell’apertura del punto vendita, alle Officine Storiche, con taglio del nastro caratterizzato da un forbicione blu. Il punto di vendita di Livorno, ha ricordato il responsabile di Primark Italia Luca standard”> Ciuffreda, è il 450° nel mondo e il 17° in Italia. Oltre 90 posti di lavoro, di cui il 30% alla prima esperienza lavorativa, a fronte di 2300 candidature. “Ringrazio la mia famiglia, se sono arrivata fino a qui è anche è soprattutto merito loro” ha detto la store manager Beatrice Rubin sul palco prima dell’intervento del primo cittadino che, oltre alla questione occupazionale, ha evidenziato altri due aspetti: “L’apertura di Primark rappresenta il completamento del rinnovamento di un’area trasformata negli anni e il fatto che un marchio internazionale abbia scelto Livorno non può che renderci molto soddisfatti”. Presenti alla inaugurazione i vertici del gruppo Igd.

Condividi:

Riproduzione riservata ©