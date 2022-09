App Developer, aperte le iscrizioni al nuovo corso gratuito

Percorso formativo finanziato dalla Regione Toscana presentato da Itinera Formazione, Logistic Training Academy srl, Istituto di Istruzione Superiore “Vespucci-Colombo”, Università degli studi di Siena, Cooperativa Itinera Progetti e Ricerche, Immersiva Livorno Srl. INFO: 0586 894563, mail [email protected]

C’è tempo fino a venerdì 21 ottobre per iscriversi al corso App Developer, un percorso formativo finanziato dalla Regione Toscana all’interno del POR FSE toscana 2014-2020 e rientrante nell’ambito di GIOVANISÌ (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. Presentato da Itinera Formazione, Logistic Training Academy srl, Istituto di Istruzione Superiore “Vespucci-Colombo”, Università degli studi di Siena, Cooperativa Itinera Progetti e Ricerche, Immersiva Livorno Srl.

Per informazioni:

· ITINERA FORMAZIONE – Telefono 0586 894563 (da LUN a VEN dalle 9.30 alle 12.30 e dalla 15.00 alle 18.00); – e.mail [email protected]

Il progetto IFTS realizza un percorso di qualifica che mette al centro il tema dell’occupabilità sviluppando una figura che coniuga le potenzialità dell’economia digitale con le opportunità di un territorio vocato al Turismo d’arte. Il progetto si inserisce nel contesto toscano e livornese, caratterizzati dall’elevata presenza di beni culturali, che ancora hanno una gestione tradizionale: Con il corso si punta a cogliere le nuove opportunità di industria 4.0 anche attraverso la formazione specialistica di soggetti in grado di operare nell’ambito della cultura innovando e digitalizzando i servizi in una logica di valorizzazione delle risorse locali anche secondo principi trasversali di sostenibilità e inclusività.

Il corso si compone di 800 ore di formazione (530 ore di aula, 30 ore di accompagnamento e 240 ore di stage)

Le attività si svolgeranno da novembre 2022 a giugno 2023; i posti disponibili saranno 20, laddove le adesioni saranno maggiori di suddetto numero, si procederà ad una selezione d’ingresso. Possono presentare domanda di partecipazione al corso giovani e adulti, non occupati o occupati in possesso di uno dei seguenti requisiti:

– del diploma di istruzione secondaria superiore;

– del diploma professionale di tecnico;

– ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, articolo 2, comma 5;

– coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

Il corso è interamente gratuito

Per maggior informazioni visitare il sito

www.itinera-formazione.info

