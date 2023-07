App Developer, concluso con successo il corso IFTS-Regione Toscana

Il gruppo dei ragazzi che ha portato a termine con successo il percorso formativo accompagnati dal docente del corso

I 12 allievi hanno acquisito le competenze per progettare e realizzare APP in ambiente Web e Mobile in particolare in ambito culturale ed educativo e per creare percorsi interattivi usando le più recenti tecnologie di realtà aumentata, applicate anche in diversi ambienti aziendali

Il 20 luglio si è concluso con successo per i 12 allievi il percorso IFTS-Regione Toscana App Developer: tecnologie, l’arte e l’educazione inclusive e immersive promosso e realizzato da Itinera Formazione (capofila), Logistic Training Academy, IIS Vespucci-Colombo, Università di Siena- Centro Universitario per l’Innovazione e la Qualità nelle PP.AA, Cooperativa Itinera Progetti e Ricerche e Immersiva Livorno srl. I corsisti hanno acquisito le competenze per progettare e realizzare APP in ambiente Web e Mobile in particolare in ambito culturale ed educativo e per creare percorsi interattivi usando le più recenti tecnologie di realtà aumentata, applicate anche in diversi ambienti aziendali. Il percorso, impegnativo e gratificante, si è realizzato in 800 ore di cui 530 ore di aula, 30 ore di accompagnamento e 240 ore di stage, formando così dei veri professionisti del sistema digitale. Ringraziamo le aziende del territorio che hanno ospitato gli stagisti ed hanno così reso possibile l’esperienza reale e fattiva sul campo, i docenti e i tutor che hanno accompagnato i ragazzi/e durante il loro percorso e i corsisti per l’impegno che hanno dimostrato in questi intensi mesi di attività.

