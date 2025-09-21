Appartenenza Labronica a Castellaccio

Dopo il Romito (Calafuria e Cala del Leone), la collina. Tutti i sacchi raccolti sono stati consegnati ad Aamps e con l'occasione sono stati inoltre posizionati tre cartelli

Dopo il Romito (Calafuria e Cala del Leone), e archiviata la splendida festa al parco di via Torino, Appartenenza Labronica sabato 20 settembre ha raggiunto Castellaccio: “Continua la nostra operazione di raccolta rifiuti – spiega Bruno Rotelli, che ringraziamo per la disponibilità – Siamo venuti qui perché c’è stato segnalato che in questa splendida collina livornese ci sono tanti rifiuti. Purtroppo lo abbiamo potuto constatare con i nostri occhi. Invitiamo tutti a non abbandonarli, né a volarli dai finestrini”. Tutti i sacchi raccolti sono stati consegnati ad Aamps. Con l’occasione, Appartenenza Labronica ha inoltre posizionato tre cartelli: “Gettare rifiuti è inciviltà, portarli via è la normalità”; “rispettare la nostra città è una cosa normale, abbandonare rifiuti è una cosa che ci fa male, uniti ce la possiamo fare”; “abbiamo le colline tra le più belle di Italia, rispettiamole e non inquiniamole”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©