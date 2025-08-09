Appartenenza Labronica, striscione a Calafuria per sensibilizzare sul tema dei rifiuti
“E’ bello andare al mare ma ancora più bello saperlo rispettare, i rifiuti vanno portati via. Livorno è la mia città”. Su richiesta dei bagnanti, stamattina Appartenenza Labronica è scesa in campo con uno striscione di 20 metri posizionato sul ponte di Calafuria. Non solo: i ragazzi di Appartenenza hanno poi installato dei volantini con lo stesso mesaggio a: Cala Del Leone, Calafuria, Boccale e Moletto di Ardenza. “Speriamo che questa iniziativa a favore della città di Livorno, per noi la città più bella del mondo, possa aiutare a sensibilizzare i frequentatori del Romito. Qui regna il sole e deve regnare anche il senso di responsabilità e rispetto per l’ambiente” spiega Bruno Rotelli.
