Appartenenza Labronica tre ore alla Cala del Leone per rimuovere i rifiuti

Bruno Rotelli: "Siamo stati qui tre ore, abbiamo pulito la spiaggia e la boscaglia addentrandoci lungo il tragitto dal guardrail alla scogliera e abbiamo affisso due cartelli: è bello andare al mare ma va saputo rispettare. I rifiuti vanno portati via. Speriamo che queste iniziative facciano da traino"

Dopo lo striscione a Calafuria del 9 agosto “E’ bello andare al mare ma ancora più bello saperlo rispettare, i rifiuti vanno portati via. Livorno è la mia città”, Appartenenza Labronica stamattina è scesa di nuovo in campo per una iniziativa di sensibilizzazione sul tema dei rifiuti lungo il Romito. Stavolta a Cala del Leone. Il gruppone si è ritrovato alle 8.15 poi raggiunta la località ha iniziato a lavorare: “Siamo stati qui tre ore – spiega Bruno Rotelli, che ringraziamo per la disponibilità – abbiamo pulito la spiaggia e la boscaglia addentrandoci lungo il tragitto dal guardrail agli scogli. Non è stato facile. Poi abbiamo portato tutti i sacchi in strada e li abbiamo consegnati ad Aamps che ringraziamo per la preziosa collaborazione. Oltre a pulire, ogni volta che arrivava qualcuno lo invitavamo a non lasciare rifiuti. In gran parte erano turisti e tutti hanno apprezzato la nostra iniziativa. Speriamo che faccia da traino”.

