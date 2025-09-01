Appello di Claudio dopo il furto dell’attrezzatura fotografica sul treno

“Mi rimetterò in piedi, intanto se trovate questi articoli su siti di usato a prezzi insolitamente bassi avvisatemi”. A parlare è Claudio Caprai, che ringraziamo per la disponibilità, raccontando il furto subito sul treno per Livorno sabato 30 agosto. Il giovane fotografo livornese aveva appena consegnato un lavoro e stanco, come racconta in un video pubblicato sulla sua pagina Instagram, si era appisolato qualche minuto: “Forse cinque, al massimo dieci minuti. Avevo lo zaino tra le gambe e quando ho riaperto gli occhi era sparito. Ero all’altezza di Savona, l’ho cercato ma non l’ho trovato”. All’interno, Claudio aveva l’attrezzatura fotografica da lavoro tra cui 1 pc, 3 macchine fotografiche, 6 obiettivi, 6 schede di memoria e 2 hard disk per un valore complessivo di circa 8 mila euro. “Sto ricomprando tutto da zero. Ringrazio fin da ora chi volesse supportarmi attraverso questa raccolta fondi https://gofund.me/e5be3243”

