Apre domani il nuovo ponte sullo Scolmatore

Da giovedì 15 ottobre via libera al traffico sul ponte di 158 metri. Entro fine anno al via anche gli interventi sul ponte vicino, sul canale Imperiale

Domani, giovedì 15 ottobre, Anas aprirà al traffico il nuovo ponte sul canale Scolmatore, lungo la strada statale 1 “Aurelia” a Livorno, dopo il completamento dei lavori di miglioramento sismico e adeguamento funzionale. L’opera è lunga complessivamente 158 metri ed è costituita da cinque campate da circa 32 metri ciascuna. Gli interventi, per un investimento complessivo di 6 milioni di euro, hanno riguardato: la demolizione del vecchio impalcato in calcestruzzo, il ripristino strutturale delle pile esistenti, l’adeguamento strutturale e sismico delle spalle, la sostituzione degli appoggi con dispositivi antisismici, e la realizzazione di un nuovo impalcato in struttura mista acciaio-calcestruzzo realizzato con “schema continuo”, una soluzione che consente di migliorare significativamente le prestazioni statiche e dinamiche dell’opera, nonché di eliminare criticità tipiche dei sistemi discontinui, come i giunti di dilatazione tra le campate. In accordo con il Comune di Collesalvetti, è in fase di progettazione una passerella per collegare il marciapiede realizzato sul ponte con il sottopasso esistente sull’Aurelia in località Stagno, in modo da consentire al percorso pedonale di attraversare in sicurezza la statale. Con l’apertura del ponte sullo Scolmatore, entro la fine dell’anno sarà possibile avviare i lavori del ponte adiacente, sul canale Imperiale, che avranno una durata prevista di circa 1 anno.

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