Apre il cantiere per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali a Stagno

Il progetto prevede l'installazione di tre impianti semaforici a chiamata, una nuova illuminazione sia lungo la banchina stradale, sia sugli attraversamenti pedonali, l'installazione di segnalatori di velocità e una nuova segnaletica

Dopo un lungo iter procedurale e autorizzativo da parte della proprietà Anas e degli altri Enti coinvolti, sono arrivate sul tavolo del Comune di Collesalvetti le autorizzazioni per procedere con i lavori di messa in sicurezza dei tre attraversamenti pedonali sulla via Aurelia, a Stagno.

“Finalmente possiamo partire con i lavori tanto attesi dagli abitanti di Stagno, – afferma Sara Paoli, assessore alla viabilità di Collesalvetti – il cantiere aprirà in settimana. Si tratta senza dubbio di uno degli interventi più importanti di messa in sicurezza della viabilità locale degli ultimi anni, su un tratto della via Aurelia dove si sono susseguiti numerosi gravi incidenti stradali. Sono più di 50 anni che questo problema sussiste, la popolazione aveva manifestato chiedendo più sicurezza e ci auguriamo che questo intervento che andremo a realizzare possa finalmente essere risolutivo.”

Il progetto prevede l’installazione di tre impianti semaforici a chiamata, una nuova illuminazione sia lungo la banchina stradale, sia sugli attraversamenti pedonali, l’installazione di segnalatori di velocità e una nuova segnaletica.

“Il Comune di Collesalvetti in questi mesi ha sempre mantenuto aperto il dialogo con le realtà sindacali del territorio che ringrazio per il contributo e il supporto dato -prosegue Sara Paoli – durante tutte le lunghe fasi che l’iter burocratico di questo progetto ha attraversato. Non posso che dichiarare la mia soddisfazione per l’inizio dei lavori con l’impegno affinché adesso vengano rispettati i tempi di realizzazione.”

