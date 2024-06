Apre il punto prova ausili per disabili

La struttura denominata “ex fornino” all’interno dell'ospedale, dove aprirà il punto prova ausili, e il presidente “IN Associazione APS” Fabrizio Torsi

Aprirà nei locali messi a disposizione da “IN Associazione APS” presieduta da Fabrizio Torsi. I residenti a Livorno, che hanno bisogno di ausili a bassa-media complessità tecnologica, non dovranno più recarsi al Laboratorio ausili ad alta complessità collocato a Fornacette

Aprirà a breve il “punto prova” per gli ausili nei locali messi a disposizione da “IN Associazione APS” presieduta da Fabrizio Torsi. Grazie alla collaborazione tra l’associazione di utenti e la ASL Toscana nord ovest, le persone disabili residenti a Livorno, che hanno bisogno di ausili a bassa-media complessità tecnologica, potranno provarli nei locali della struttura denominata “ex fornino” all’interno del presidio ospedaliero di Livorno e non dovranno più recarsi al Laboratorio ausili ad alta complessità collocato a Fornacette (PI). Si tratta della prescrizione di ausili a bassa-media tecnologia, come ad esempio carrozzine elettroniche standard, che necessitano di una prova con l’utente prima della prescrizione. La disponibilità del punto prova ridurrà quindi i disagi dei cittadini disabili di Livorno fornendo un servizio di prossimità facilmente accessibile. Resta invece la necessità di recarsi a Fornacette, dove opera un’equipe specializzata, per la prescrizione di ausili ad alta tecnologia e particolare complessità.

“La collaborazione tra associazioni di utenti e dipartimento di riabilitazione – dice Federico Posteraro responsabile della Riabilitazione dell’Asl – è fondamentale per offrire ai cittadini disabili migliori servizi, accogliendo e condividendo le esigenze che proprio gli utenti disabili possono segnalare”.

“La collaborazione con i servizi della Asl – aggiunge Fabrizio Torsi – è parte integrante della mission della nostra associazione di utenti ed è per questo che abbiamo accolto con favore la richiesta da parte della riabilitazione della Asl”.

