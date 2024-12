Apre in via Cogorano il city cruise terminal

L'Hub è stato realizzato da Porto di Livorno 2000 e al suo interno è presente una pannellistica con Qrcode, fornita da Fondazione Lem, dedicata alla scoperta della città. Tramonti: "Sinergia che ci permetterà in futuro di sviluppare politiche turistiche integrate legate all’ambito turistico: uno dei nostri obiettivi"

Il nuovo hub di Porto di Livorno 2000, in apertura il 21 dicembre in via Cogorano per accogliere i croceristi in arrivo con gli shuttle bus, oltre ad essere un luogo accogliente, sicuro e controllato sarà anche un punto informazione sulle esperienze di visita cittadine. Fondazione LEM è stata infatti chiamata a realizzare delle grafiche che rimandano al portale turistico dell’Ambito Livorno-Capraia-Collesalvetti, www.visit-livorno.it rappresentate graficamente dall’ormai noto logo del cuore incorniciato nel pentagono che rappresenta la planimetria della città disegnata dal Buontalenti. “Siamo molto contenti che si sia approdati a questa sinergia – afferma Adriano Tramonti, responsabile organizzazione eventi, promozione e Ambito di Fondazione LEM – Si tratta di una collaborazione nata anche a seguito dell’entrata di Porto di Livorno 2000 nel novero dei soci di Fondazione LEM circa un mese fa. Questo ci permette già e ci permetterà in futuro di sviluppare politiche turistiche integrate legate all’ambito turistico: uno degli obiettivi che ci siamo dati fin dall’inizio dell’attività della fondazione. Di concerto con l’assessore Garufo abbiamo deciso di orientare i croceristi verso la scelta di sperimentare percorsi cittadini collegati alle aree mercatali e alle vie dello shopping”. Ciò che già è presentato ai turisti attraverso i QR-code sui totem esterni è stato riproposto anche all’interno dell’hub con particolare riferimento alle pagine del portale dedicate alle esperienze giornaliere a cui poter partecipare e rimandi a tutta la proposta enogastronomica cittadina.

Condividi:

Riproduzione riservata ©