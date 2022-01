Apre la Bretella di Salviano. L’annuncio in una diretta Fb del Circolo Salviano-La Leccia

La strada collegherà via Impastato alla rotatoria di via Costanza/via Dei Pelaghi, sgravando il traffico di via Di Salviano. Taglio del nastro previsto tra l’ultima settimana di gennaio e la prima di febbraio

di Giulia Bellaveglia

Il taglio del nastro della nuova bretella stradale di Salviano (foto tratta da un post Fb del sindaco) sembra essere in dirittura d’arrivo. Un’opera attesa da tempo che diventa realtà grazie agli interventi post alluvione per la riduzione del rischio idraulico messi in campo dalla Regione Toscana con il Genio Civile e con la costante collaborazione dell’amministrazione comunale. Quella della bretella stradale di Salviano è una storia che ha visto raccolte di firme, manifestazioni ed incontri. E nell’imminenza dell’inaugurazione (presumibilmente tra l’ultima settimana di gennaio e la prima di febbraio) il Circolo PD Enrico Berlinguer di Salviano-La Leccia, motore di queste iniziative, ha voluto promuovere un incontro online: una diretta Facebook organizzata nel tardo pomeriggio di mercoledì 19 gennaio coordinata dal segretario del Circolo Alessio Brilli.

“Il raggiungimento di questo obiettivo dimostra come tutti quanti ci siamo messi in ascolto di quelle che sono le esigenze di un territorio che negli ultimi anni ha avuto un notevole sviluppo – dice il consigliere regionale Francesco Gazzetti – Come amministrazione regionale, dalla tragica notte dell’alluvione ci siamo impegnati molto affinché si realizzassero opere ed interventi per far crescere la sicurezza e ridurre il rischio idraulico. Questa rientra in uno di quegli interventi che abbiamo e che continueremo a seguire passo passo”. Presente all’iniziativa anche il sindaco Luca Salvetti. “Per questa opera parliamo di un lavoro eccezionale da parte della Regione e del Genio civile – dice il primo cittadino – Da quella disastrosa notte di settembre 2017 la Regione ha investito ben 110 milioni di euro per una serie di interventi di sicurezza idrogeologica”. “Gli interventi stanno procedendo regolarmente – aggiunge il segretario dell’Unione comunale PD Federico Mirabelli – Attraverso questa bretella risolviamo finalmente una questione di viabilità rimasta in sospeso per troppo tempo”.

L’infrastruttura servirà a collegare via Peppino Impastato alla rotatoria di via Costanza/via Dei Pelaghi, sgravando così il traffico di via di Salviano. Dopo l’apertura della bretella l’intervento proseguirà con lavori che interesseranno il ponte di Salviano per cui è stata predisposta una variante al progetto iniziale che, è stato ricordato durante la diretta, prevedeva la realizzazione di una passerella ciclopedonale. Verrà invece realizzata una struttura carrabile grazie ad un intervento di cofinanziamento dell’amministrazione comunale.

“In questa situazione voglio sottolineare la sinergia tra Comune e Regione” afferma Irene Sassetti, presidente della commissione urbanistica comunale. “Andare a realizzare un’opera di questo tipo, con l’aiuto della Regione, sicuramente non era scontato” commenta il vice capogruppo PD in Consiglio comunale Valerio Ferretti. Nei minuti successivi ai vari interventi i partecipanti hanno poi risposto ad alcune domande poste dai cittadini nei commenti della diretta.