Apre la prossima settimana il ponte Bailey

Domani è previsto sul posto un incontro tra i tecnici della Regione e i tecnici del Comune sugli aspetti legati alla sicurezza della viabilità. Dopodiché verrà effettuato lo "switch" preferendo prima far passare la festività di Ognissanti

Aprirà all’inizio della prossima settimana il ponte Bailey. Domani è previsto sul posto un incontro tra i tecnici della Regione e i tecnici del Comune sugli aspetti legati alla sicurezza della viabilità. Dopodiché verrà effettuato lo “switch” preferendo prima far passare la festività di Ognissanti. Lunedì 4 novembre dovrebbe essere il giorno dell’entrata in funzione del ponte metallico, al massimo i primissimi giorni della settimana. Il traffico non dovrebbe risentirne. Si tratterà di una deviazione rispetto alla attuale viabilità che porterà automobilisti e scooteristi a percorrere la nuova strada. Oltre alle due corsie, una per entrambi i sensi di marcia, il ponte avrà il passaggio pedonale. Contestualmente il cantiere si sposterà lato mare per procedere con i lavori che dovranno portare alla nuova infrastruttura.

Condividi:

Riproduzione riservata ©