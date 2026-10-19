Arcigay Livorno, Francesca Caputo eletta presidente

Il congresso territoriale rilancia l’impegno sui diritti LGBTQIA+, il rafforzamento della presenza in provincia e le attività de L’Approdo – Centro Ascolto LGBTQIA+. Linda Salvador eletta consigliera nazionale

Si è svolto il 18 ottobre il congresso territoriale di Arcigay Livorno, un momento di confronto e partecipazione che ha portato all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo dell’associazione per i prossimi 4 anni. La nuova squadra è composta da Francesca Caputo, eletta presidente, Martina Cardamone, vicepresidente, Michele Benvenuti, segretario, Gabriele De Zio, tesoriere, e Giorgio Pacini, consigliere. Linda Salvador è stata eletta consigliera nazionale. Il congresso ha rappresentato un’occasione per fare il punto sul percorso associativo degli ultimi anni, sulle sfide che attendono la comunità LGBTQIA+ e sulle priorità politiche e sociali che guideranno il lavoro di Arcigay Livorno nel prossimo mandato. Al centro del confronto, la necessità di continuare a costruire un’associazione radicata nel territorio, capace di dialogare con le istituzioni, sostenere concretamente le persone e promuovere alleanze con le realtà che condividono una prospettiva transfemminista, intersezionale e antifascista. “Il nostro impegno non si esaurisce nella rivendicazione dei diritti: vogliamo continuare a costruire spazi di comunità, servizi, relazioni e occasioni di partecipazione. In un momento in cui i diritti e l’autodeterminazione delle persone LGBTQIA+ sono sempre più messi in discussione, è fondamentale essere presenti, fare rete e non lasciare nessuna persona sola”, è il messaggio che accompagna l’avvio del nuovo mandato. Tra le priorità individuate, il rafforzamento della presenza di Arcigay Livorno in tutta la provincia, per raggiungere anche le persone che vivono lontano dal capoluogo e favorire la nascita di nuove reti e spazi di aggregazione. Un impegno che passa anche dalla collaborazione con le amministrazioni locali e dal dialogo con le associazioni che già lavorano sui territori provinciali, i sindacati e le altre realtà sociali. Un ruolo centrale continuerà a essere svolto da L’Approdo – Centro Ascolto LGBTQIA+, punto di riferimento per l’ascolto, l’orientamento e l’accompagnamento delle persone LGBTQIA+ e delle loro famiglie. L’associazione intende rafforzare le attività, con particolare attenzione alle persone trans e non binarie, all’accesso ai servizi sanitari e sociali, al supporto psicologico e legale e alla costruzione di percorsi di accoglienza sempre più accoglienti. Sul piano politico, Arcigay Livorno ribadisce la necessità di una legge nazionale contro le discriminazioni e le violenze motivate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, di un pieno riconoscimento delle famiglie omogenitoriali e del diritto alla genitorialità, nonché di tutele concrete per le persone trans, non binarie e gender non conforming. L’associazione continuerà inoltre a impegnarsi per l’educazione alle differenze, il contrasto al bullismo e alle discriminazioni nei contesti scolastici e lavorativi, la diffusione della cultura queer e la promozione della salute e del benessere sessuale. Tra gli obiettivi del nuovo mandato figurano anche la valorizzazione delle esperienze delle donne della comunità LGBTQIA+, il rafforzamento delle iniziative transfemministe, l’attenzione alle istanze delle persone bisessuali, intersessuali, asessuali e aromantiche e lo sviluppo di un approccio intersezionale capace di contrastare anche il razzismo e le discriminazioni legate alla disabilità e alle neurodivergenze. L’associazione conferma inoltre il proprio impegno nelle reti territoriali e regionali, a partire dal Coordinamento LGBTQIA+ “Livorno Rainbow” e la volontà di continuare a costruire alleanze con le realtà del territorio, il mondo dello sport, quello sindacale e le associazioni che condividono un orizzonte politico di uguaglianza e autodeterminazione. Il congresso ha anche offerto l’occasione per ringraziare tutte le persone socie che hanno partecipato ai lavori, il direttivo uscente e tutte le persone che, nel corso degli anni, hanno contribuito alla crescita dell’associazione con il proprio impegno e la propria presenza. Un ringraziamento particolare va alle associazioni e alle realtà che hanno preso parte all’iniziativa e che continuano a condividere percorsi di collaborazione e solidarietà: Agedo Livorno “Saverio Renda”, Arci Livorno, ANPPIA Livorno, CGIL Livorno, Unicoop Firenze e Arcigay Piombino Rainbow. “Le nostre radici non ci impediscono di crescere: ci danno la forza per andare avanti e fiorire”. Con questo spirito Arcigay Livorno apre una nuova fase della propria storia, consapevole che la strada verso la piena uguaglianza è ancora lunga, ma determinata a percorrerla insieme alla comunità e al territorio.

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