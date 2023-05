Arena Fabbricotti, 400 nuove sedie entro l’inizio della stagione

Le vecchie sedute sono state portate via per fare spazio alle sedie nuove

L'arena estiva Fabbricotti si rifà il look. La direttrice del Cinema Teatro 4 Mori a QuiLivorno.it: "Abbiamo ascoltato le richieste, non potevamo più vedere le persone portarsi il cuscino da casa. Nei prossimi anni rinnoveremo lo schermo e il casottino delle proiezioni"

L’arena estiva Fabbricotti si rifà il look. Le sedie non sono “sparite” come avevano iniziato a domandarsi tanti livornesi. “Con l’inizio della nuova stagione, come sempre intorno alla metà di giugno, ci saranno 400 sedie nuove”, spiega Serena Cassarri, direttrice del Cinema Teatro 4 Mori che aggiudicandosi la manifestazione di interesse indetta dal Comune ha ottenuto il rinnovo della gestione dell’arena per altri 9 anni. “Saranno molto più comode – prosegue Cassarri – abbiamo ascoltato le richieste pervenuteci, non potevamo più vedere le persone portarsi il cuscino da casa”. Non sarà l’unica miglioria in programma quest’anno. “Sempre entro l’inizio della programmazione verranno ristrutturati i bagni, mentre nei prossimi anni rinnoveremo lo schermo e il casottino delle proiezioni”.

