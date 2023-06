Arene Estive, i titoli di giugno e luglio

Le programmazioni estive di giugno e luglio delle tre arene estive (Ardenza dal 22 giugno, Fabbricotti dal 27 giugno, La Meta dal 29 giugno) che quest'anno propongono la Cinema Revolution

QuiLivorno.it, come ogni anno, è in grado di pubblicare le programmazioni estive dei mesi di giugno e luglio, agosto è in divenire, delle tre arene estive (Ardenza dal 22 giugno, Fabbricotti dal 27 giugno, La Meta dal 29 giugno) che ringraziamo per la consueta collaborazione. Quest’anno le tre Arene propongono la Cinema Revolution, ovvero film italiani e europei a prezzo unico 3,5 €. Infine, per quanto riguarda l’Arena Fabbricotti “le nuove poltroncine – spiega la direttrice del Cinema Teatro 4 Mori, che gestisce l’Arena Fabbricotti, Serena Cassarri – saranno qui per l’inizio della nostra programmazione”.

