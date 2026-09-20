Arianna, Ginevra Maria e Marta campionesse italiane di pattinaggio
Le tre atlete sono state protagoniste di una prova di talento, grinta e spettacolo e hanno conquistato la medaglia d'oro ai campionati italiani per la disabilità intellettivo-relazionale
Il pattinaggio artistico dedicato alla disabilità intellettivo-relazionale regala un nuovo capitolo di pura emozione e il merito è di tre straordinarie atlete livornesi. Le portacolori della Polisportiva La Rosa Livorno hanno incantato pubblico e giurie ai Campionati Italiani Federali per la disabilità FISR di Acireale, riconfermandosi campionesse indiscusse della propria categoria e conquistando l’oro. In una manifestazione che ha visto scendere in pista oltre 40 atleti tra pattinaggio artistico, skateboarding, freestyle e velocità, la delegazione labronica ha brillato per talento, grinta e spontaneità: Arianna Balleri (classe 2015) ha incendiato il palasport con un travolgente mix dedicato a Michael Jackson, mettendo in mostra una grinta fuori dal comune. Ginevra Maria Fortuna (classe 2012) ha fatto divertire la platea grazie a un’esecuzione disinvolta, sfrontata e ricca di personalità. Marta Vinciguerra (classe 2005) ha catturato l’affetto del pubblico siciliano con un carisma magnetico e una simpatia travolgente. Tre ori al collo, ma soprattutto la capacità di trasformare lo sport in una festa di inclusione e spettacolo, lasciando un segno incancellabile nei cuori di chiunque le abbia viste esibire sulle rotelle. Grande soddisfazione per la maestra e pluricampionessa mondiale Letizia Tinghi, capace di tirare fuori il meglio da ciascun atleta. Un risultato che è il frutto di un lavoro immenso, sostenuto con dedizione dalle atlete stesse.
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